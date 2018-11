SOSSANO – Scontro con un camion, l’auto si cappotta: ferita una ragazza

Incidente oggi verso le 13 a Sossano, nell’incrocio di via Colloredo: per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con un camion. La Lancia Ypsilon della giovane ragazza di Pojana alla guida, si è poi ribaltata. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi, anche il Suem, che ha soccorso la giovane in codice giallo, mentre l’autista del camion non ha avuto bisogno di cure.