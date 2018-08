SICUREZZA: Colombara contesta Rucco sulla multa per atti osceni

Il Consigliere di minoranza Raffaele Colombara non va in ferie e torna all’attacco del sindaco Rucco, stavolta lo fa sull’episodio della multa ai giovanissimi colti dalle telecamere in atteggiamenti definiti osceni in via Gorizia.

“20mila euro di multa a due ragazzi, senza fissa dimora, che consumavano in via Gorizia.

Un atto sicuramente da condannare, ma trovo quanto mai ridicole le affermazioni del Sindaco Rucco.

Esprimere soddisfazione per l’operazione della polizia locale che porta ad applicare una sanzione di tale somma a due ragazzi senza fissa dimora.

Forti con i deboli?

A parte il fatto che, come si sa bene, difficilmente I 20mila euro irrogati saranno effettivamente riscossi dal Comune, ma ciò che rattrista e che dovrebbe farci riflettere è la presenza di ragazzi che vivono in una situazione borderline, lei vicentina, senza fissa dimora che rappresentano soggetti in pericolo per il racket dello spaccio di droga.

E allora, cosa ha deciso di fare questa Amministrazione per “togliere dalla strada” questa coppia di giovani evidentemente emarginati? Cosa vuol fare sul fronte sociale per aiutare i molti ragazzi e ragazze (spesso minori) vicentini che hanno stili di vita ed abitudini borderline e sono assidui frequentatori del mercato dello spaccio a Camoo Marzo?

Il Sindaco dovrebbe preoccuparsi di mettere in campo tutte le competenze dell’Amministrazione per recuperare queste persone e non strumentalizzare la questione per gettare fumo sugli occhi dei cittadini.

I problemi di sicurezza che i cittadini quotidianamente ci segnalano sono tanti e su questo il Sindaco, che si è tenuto la delega alla Sicurezza, non si esprime con concretezza.

Questa come altre manifestazioni propagandistiche di questi giorni denotano uno stato di chiara difficoltà nel trasformare in fatti le troppe promesse della campagna elettorale.

La scusa del “è colpa degli altri” ha stancato; il tempo degli slogan è finito”.