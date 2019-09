Si cerca Alfonso, scomparso da lunedì mattina a bordo del suo Van

E’ di poche ore fa un appello accorato che giunge da Montecchio Maggiore e arriva ai social network: Stefano Gatto cerca suo fratello Alfonso, scomparso da lunedì.

Ecco il suo appello:

“È da lunedì 16 settembre mattina che è scomparso mio fratello Alfonso Gatto non abbiamo più notizie e contatti via telefono che è spento non sappiamo dove possa essere abbiamo già fatto denuncia di scomparsa ai CC ma fino ad oggi nessuna notizia mia madre è disperata, ha ricevuto una telefonata ieri mattina alle 11.20 durata un minuto circa senza dire dove si trova e in che condizioni sia è andato via con l’auto un CADDY VAN VETRATO ROSSO TARGATO DE075… aiutateci a trovarlo a chi avesse visto anche l’auto passare o ferma in qualche posto, chiamate i CC o Polizia … vi prego siamo molto in ansia sia io che mia sorella Michela ma sopratutto la mamma”. Moltissime le condivisioni del post sui social da tutto il Veneto.