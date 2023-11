VICENTINO – Trovato morto il cacciatore scomparso

Aggiornamento ore 12.20

È stato individuato e recuperato privo di vita dai soccorritori il cacciatore 64enne di Valdastico disperso il Val d’Assa, di cui non si avevano notizia da ieri pomeriggio. Questa mattina la verifica di un punto estremamente impervio individuato dal sistema di ricerca Dedalo dei vigili del fuoco, che individua i telefoni cellulari. Poco dopo la conferma visiva da parte delle squadre di ricerca della persona in un dirupo. Una squadra mista dei vigili del fuoco e del soccorso alpino hanno proceduto al recupero del corpo dell’uomo, che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le ricerche erano scattate nella serata di domenica con l’attivazione del piano provinciale di persone scomparse della prefettura, dopo il mancato rientro a casa a Valdastico dell’uomo, che si era sentito telefonicamente con la moglie poco prima di mezzogiorno. Presso la proloco di Pedescala il punto di coordinamento delle ricerche con la presenza di personale TAS (topografia applicata al soccorso) dei vigili del fuoco con squadre di Schio, Vicenza, il nucleo regionale SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), il personale di Varese con il sistema Dedalo e le squadre del soccorso alpino. Nella notte anche il sorvolo di un elicottero dell’aereonautica militare proveniente da Cervia che ha sorvolato la zona con un particolare sistema di ricerca.

***

Sono in corso da ieri le ricerche di un 62enne di Valdastico non rientrato ieri da una battuta di caccia in solitaria. Uscito a piedi dalla propria abitazione di Pedescala, l’uomo si è diretto verso la Val d’Assa che sale sull’Altipiano, valle molto impervia dove, a parte la strada alla base e un sentiero Cai non esiste altra rete viaria, conosciuta solo da cacciatori e persone del posto.

L’ultimo contatto risale alle 11.30 di ieri, quando si è sentito con la moglie. Il Soccorso alpino di Arsiero con un’unità cinofila, attivato dal 118 verso le 18, ha perlustrato fino alle 4 le varie zone, assieme a Vigili del fuoco, Protezione civile di Valdastico con unità cinofila, Carabinieri. L’elicottero dell’Aeronautica di Cervia, con sistema Imsi Catcher, ha segnalato una zona, poi confermata da un drone dei vigili del fuoco, ed è lì che si stanno concentrando in questo momento le ricerche.

Oggi sono presenti anche i soccorritori di Asiago, Schio, Recoaro – Valdagno, Padova con droni e unità cinofile.