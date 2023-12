VENETO – Consulente finanziario scomparso nel nulla da 4 giorni: ricerche e appelli

Le ricerche di Diego Perocco, consulente finanziario di 60 anni, scomparso lo scorso giovedì, 30 novembre, si sono estese anche alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti. L’uomo ha lasciato l’ufficio della Azimut a Castelfranco Veneto, dove lavora da trent’anni, nel pomeriggio dopo aver salutato la segretaria. Inizialmente diretto a Padova per una riunione, non ha mai partecipato all’incontro. Il suo smartphone è risultato spento dal giorno della scomparsa, e l’auto è rimasta parcheggiata non lontano dal luogo di lavoro. Le telecamere della zona avrebbero ripreso Perocco mentre si allontanava, ma le tracce si perdono misteriosamente.

Venerdì, la moglie Daniela, priva di notizie del marito da giorni, ha presentato denuncia ai carabinieri di Castelfranco Veneto. La Prefettura ha attivato immediatamente il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Il 60enne, noto nel mondo del basket veneto per il suo ruolo di allenatore e dirigente della pallacanestro Castelfranco, squadra di serie D in cui gioca anche il figlio, è molto conosciuto e rispettato nella comunità.

A causa dell’impatto emotivo legato a questa vicenda, la partita programmata per oggi, 3 dicembre, tra Castelfranco e Roncade è stata rinviata d’accordo tra le due società. La Procura di Treviso sembra intenzionata ad aprire un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda per consentire agli investigatori dell’Arma dei carabinieri di condurre approfondimenti più dettagliati sul caso. L’intera città di Castelfranco Veneto rimane sospesa nell’attesa di notizie su Diego Perocco, che al momento rappresenta un enigma che tiene col fiato sospeso la comunità locale.