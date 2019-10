“Ritratto di donna”, la mostra presentata ai sindaci della provincia di Vicenza

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I sindaci della provincia di Vicenza sono stati accolti oggi alle 18 in Basilica palladiana in occasione della presentazione della mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”, la prima di un ciclo di tre grandi esposizioni che darà nuova vita alla Basilica palladiana, monumento nazionale.

Alla presentazione, aperta dal sindaco e presidente della Provincia Francesco Rucco e condotta dalla curatrice Stefania Portinari, docente di Arte Contemporanea all’Università Ca’ Foscari di Venezia, sono state invitate anche le associazioni culturali della Provincia.

La mostra, che aprirà tra poco meno di due mesi, il 6 dicembre 2019, è promossa e organizzata dal Comune di Vicenza con il Cisa Andrea Palladio, la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e l’Accademia Olimpica.

Quello del pittore Ubaldo Oppi (1889-1942) è un caso emblematico: fra i pittori più famosi del mondo ai suoi tempi, conteso fra Parigi e gli Stati Uniti e ancora poco noto al grande pubblico. Eppure i suoi quadri sono conservati in importanti musei.

“Ritratto di donna” è la prima esposizione del ciclo di tre grandi mostre e sarà allestita dal 6 dicembre 2019 al 13 aprile 2020 in Basilica palladiana, seguita poi da “Rinascimento privato” (dal 5 dicembre 2020 al 5 aprile 2021) per la curatela di Guido Beltramini, Davide Gasparotto e Xavier Salomon. Il ciclo si chiuderà con “Tebe nel Nuovo Regno”, affidata a Christian Greco (dall’11 dicembre 2021 al 18 aprile 2022).

“Il prossimo triennio di grandi mostre in Basilica palladiana è una occasione che dobbiamo cogliere tutti insieme, valorizzando l’intero territorio vicentino, ricco di bellezza quanto di energie di ben fare – spiega il sindaco Francesco Rucco -. Per questo ho desiderato invitare tutti i sindaci della provincia, insieme alle associazioni culturali, affinché possano capire il valore dell’iniziativa per sostenerla e promuoverla”.

La presentazione dedicata ai sindaci della provincia prosegue il percorso avviato con il primo incontro dedicato ai docenti delle scuole di Vicenza e provincia, seguito da quello rivolto al mondo femminile e poi agli operatori del settore turistico.

Un appuntamento si è tenuto anche al Golf Club Asiago per far conoscere il progetto culturale ai soci e ai turisti in vacanza sull’Altopiano.

Da ottobre sono aperte le prevendite dei biglietti della mostra, disponibili online su www.mostreinbasilica.it, alla biglietteria del Teatro Comunale Città di Vicenza, in viale Mazzini 39, a Vicenza, da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 (call center 0444.326418).

Per informazioni: Facebook “Mostre in Basilica Palladiana”e Instagram “mostreinbasilica”.