Ragazzo vicentino si trova i ladri in camera da letto: fuga, inseguimento e recupero della refurtiva (avevano rubato anche birra)

Un ragazzo vicentino di 26 anni residente in città in via Mora (zona Parco Astichello) si è trovato due ladri in camera da letto stamane poco prima delle 6.

Intontito dal sonno, il giovane si è accorto che qualcuno girava per la stanza con una torcia elettrica. E’ rimasto immobile ed ha atteso che uscissero dalla stanza per cominciare ad urlare. I due, descritti poi come Est europei, si sono dileguati, ma il giovane, preso coraggio, li ha inseguiti urlando, li ha raggiunti costringendoli ad abbandonare la refurtiva (un computer portatile del valore di 700 euro e delle birre).

Ha poi presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri.