MONTECCHIO M. – Uno, Belluno e Centomila in Cordellina

Un concentrato di storie ed esilarante cabaret è il secondo appuntamento di “Risate e musica a Villa Cordellina”, la rassegna estiva curata da Theama Teatro e inserita nell’ambito del progetto “PalcoLibero in Città – Estate d’Eventi 2018”, promosso dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con la Provincia di Vicenza. Venerdì 13 luglio, alle ore 21, l’inarrestabile umorismo di Diego e Paolo, il duo comico di Zelig Off, trascinerà gli spettatori in un divertentissimo viaggio sulle montagne del Cadore per scoprire l’altra faccia del Veneto con lo show “UNO, BELLUNO E CENTOMILA”. In perfetta armonia con l’eterna bellezza dell’ambiente circostante, è un’occasione davvero speciale per scoprire tratti comuni della nostra quotidianità, tra simpatica ironia e brillante arguzia, umorismo sagace e candida ingenuità. Un magico viaggio in terre bellunesi accompagnati da due giocolieri della risata, Diego De Carli e Paolo Rozzi. Il punto di partenza sarà nel cuore delle montagne cadorine, in Val di Sola. Più precisamente ad Isolai, il più piccolo e sperduto paese del mondo, definito “talmente piccolo che gli spazzini comunali usano l’aspirapolvere” e che ha solo la “Pro”, perché il “Loco” non c’è. Attraverso la comicità delle situazioni quotidiane, ci faranno conoscere la loro valle incassata e i suoi singolari abitanti, e non solo: si parlerà di sanità nel Veneto con i due medici più strampalati del mondo, di calcio con due pericolosissimi ultras del Chievo Verona, ma ci saranno anche monologhi nuovi, omaggi musicali a Gaber e Jannacci e molto altro ancora per una serata da gustare tutta d’un fiato.