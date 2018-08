MONTECCHIO M. – Oltre 180.000 euro di contributi alle scuole

Contributi comunali pari a 104.000 euro a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie e a 77.000 euro a sostegno degli asili nido autorizzati ed accreditati di Montecchio Maggiore. Lo ha stabilito la Giunta comunale, integrando con questa somma quanto erogato per il 2018 dal Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, ossia circa 16.000 euro per le scuole dell’infanzia paritarie e circa 32.000 euro per i servizi alla prima infanzia autorizzati ed accreditati in base alla legge regionale 22/2002. Le beneficiarie sono la scuola dell’infanzia “Dott. Giovanni Dolcetta”, la scuola dell’infanzia “Suore Murialdine di San Giuseppe” e la scuola dell’infanzia parrocchiale “P. Ceccato”. “La ripartizione dei contributi – afferma l’assessore alla scuola Maria Paola Stocchero – avviene secondo un criterio individuato da anni, ossia per il 50% in misura direttamente proporzionale al numero di alunni residenti di cui almeno un genitore risulti residente a Montecchio Maggiore e per il 50% in modo direttamente proporzionale al numero degli insegnanti”. In base a questa formula alla “Dolcetta” spettano circa 58.000 euro di contributi comunali, alla “Ceccato” circa 29.000 e alle “Suore Murialdine” circa 17.000.

Per la prima infanzia, invece, i beneficiari sono il Nido “Arcobaleno” integrato alla Scuola d’Infanzia “ P.Ceccato” (circa 20.500 euro), il Nido “M. Dolcetta” integrato alla Scuola d’Infanzia “Dott. G. Dolcetta” (circa 16.000 euro), l’Asilo Nido “Il Piccolo Nido” (circa 24.000 euro) e il Nido “Arca di Noè” integrato alla scuola d’infanzia “Suore Murialdine” (circa 16.000 euro). Confermando il criterio di ripartizione introdotto a partire dal 2010, il contributo è stato assegnato ai soggetti gestori dei servizi in misura direttamente proporzionale al numero dei rispettivi iscritti residenti, di cui almeno un genitore risulti residente nel Comune di Montecchio Maggiore, frequentanti al 1° gennaio dell’anno 2018. Il Micronido “Il Trenino”, altra struttura autorizzata e accreditata, non era in possesso di questo requisito e quindi quest’anno non ha ricevuto contributi comunali. “Il sostegno economico alle scuole d’infanzia paritarie e ai nido autorizzati e accreditati, che si affianca a quello che ogni anno eroghiamo alle scuole pubbliche – spiega il sindaco Milena Cecchetto –, è dettato dall’obiettivo di dare alle famiglie la garanzia di flessibilità nella scelta della scuola per i loro figli. Contribuendo a tenere basse le rette, garantiamo ad ogni bambino il diritto a frequentare il nido o la scuola d’infanzia”.