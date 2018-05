MONTECCHIO M. – Multato campeggio rom abusivo

Numerosi nei giorni scorsi gli interventi della polizia castellana a tutela della sicurezza sul territorio. Sono state date sanzioni per 400 euro a carico di un gruppo di nomadi che avevano scelto il parcheggio del Mc Donald’s di via Dante per campeggiare con una roulotte, sedie pieghevoli e barbecue: 350 euro è la multa per aver campeggiato dove non è consentito e 50 per irregolarità della sosta. Dopo l’intervento della pattuglia la famiglia rom si è immediatamente allontanata.