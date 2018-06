MALO/VICENZA – Bau-sète! compie 30 anni

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

La fattiva collaborazione tra l’Associazione culturale Luigi Meneghello, il Comune e la Biblioteca di Malo, il Comune e la Biblioteca Bertoliana di Vicenza, ha portato alla realizzazione di un’importante iniziativa in occasione del trentennale di “Bau-sète!”, il volume in cui Luigi Meneghello racconta i suoi vent’anni nel periodo del secondo Dopoguerra. Sei gli incontri organizzati, dedicati alla lettura dei capitoli più stimolanti e curiosi dell’opera.

S’inizierà e si chiuderà a Malo, patria di Meneghello: mercoledì 13 giugno, alle 21.00 sotto il portico di Villa Clementi, leggeranno e commenteranno il capitolo 1: Il drammatico avvento della pace, Luciano Zampese e Pino Costalunga. Zampese nel 2013 ha vinto una Overseas Visiting Scholarship presso il St. John’s College dell’Università di Cambridge per una ricerca sulla stilistica dell’aspetto verbale in “Libera nos a malo”. Su Meneghello ha pubblicato: “La forma dei pensieri” (Cesati, 2014) e insieme a Ernestina Pellegrini: “Meneghello: solo donne” (Marsilio, 2016). Costalunga è attore, regista e autore teatrale. Da due anni è direttore artistico di Fondazione Teatro Aida di Verona; collabora come regista con il Gran Teatro La Fenice di Venezia, col Conservatorio Pollini di Padova e con numerosi altri enti italiani e stranieri.

Domenica 24 giugno, alle 18.00, l’appuntamento sarà nel piazzale pedonale di fronte al Municipio e alla casa natale di Meneghello: leggeranno e commenteranno il capitolo 4: La cultura letteraria, vecchia e nuova, Antonio G. Bortoluzzi, Pietro De Marchi e Gigi Corazzol.

Infine, martedì 26 giugno, alle 21.00, ancora nel portico di Villa Clementi, Mirko Artuso e Natalino Balasso affronteranno i capitoli 6 e 9: I ricuperi, i mezzi di trasporto, le moto; Congedo dall’Italia.

A Vicenza gli incontri si svolgeranno tutti a palazzo Cordellina, in contrà Riale con inizio alle ore 21.00. Venerdì 15 giugno, Patrizia Laquidara e Luciano Zampese leggeranno e commenteranno il capitolo 2: La fine della guerra, i riti del trapasso; mercoledì 20 giugno sarà la volta di Paolo Malaguti e Gabriele Vacis alle prese con i capitoli 5 e 7: Il lavoro, i traffici, l’impresa delle terre rosse; Lo sbando dell’azienda di famiglia; venerdì 22 giugno, Renato Camurri, Ernestina Pellegrini e Davide Salvadori tratteranno invece i capitoli 3, 8: La politica, il partito d’Azione; Le ragazze, lo strano paese dell’amore.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di Musei Altovicentino.