Il Sindaco di Thiene ringrazia il Maggiore Rossetti

In occasione dell’imminente avvicendamento al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Thiene , il Sindaco Giovanni Casarotto ha ricevuto ieri in Municipio assieme alla Giunta Comunale il Magg. Davide Rossetti e il Cap. Massimiliano E. Amato.

E’ stata l’occasione per esprimere la riconoscenza della Città al Magg. Rossetti per quanto operato sul territorio in questi cinque anni a difesa della legalità e della sicurezza e formulare un fervido augurio di benvenuto e di buon lavoro al Cap. Amato.