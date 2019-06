…E a Verona si festeggia la serie A

Continua l’euforia in casa Verona dopo la vittoria con il Cittadella che ha sancito il ritorno degli scaligeri nella massima serie. L’Hellas, infatti, torna in città dopo la festa di ieri sera, per salutare il meraviglioso calore avuto dalla tifoseria e concludere tutti insieme la stagione culminata con la promozione in Serie A. La squadra arriverà in pullman in piazza Bra attorno alle 20.15, per una foto celebrativa sulla scalinata di Palazzo Barbieri. Poi la passeggiata per le vie del centro con passaggio obbligato all’Hellas Store, fino a raggiungere un ristorante in piazza delle Erbe, altro cuore pulsante della città, scelto per la cena di squadra, staff e dipendenti. Dopo il silenzio di ieri sera anche il presidente, Maurizio Setti, attraverso il sito gialloblù ha sottolineato la gioia per la promozione. (ANSA)

Fonte video Hellas Live