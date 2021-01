Covid, sei vaccinato? “Colazione offerta al bar”

Al bar ‘Vigorantino’ di Vigodarzere se hai fatto il vaccino anti-covid troverai la colazione o l’aperitivo offerti.

L’iniziativa è del titolare, Stefano Zampieri, che ha avvisato i cittadini attraverso un post su facebook: “La situazione è difficile per tutti e noi vogliamo che tutto torni alla normalità quanto prima. Per dimostrarlo e dare il nostro contributo concreto, abbiamo deciso di OFFRIRE un aperitivo o una colazione a chi si è vaccinato o si vaccinerà. Portaci una qualsiasi prova (una foto o il documento rilasciato a vaccinazione avvenuta) e vieni a ritirare il nostro omaggio. L’iniziativa sarà valida dalla riapertura (speriamo quanto prima) e per tutto il 2021 ed è rivolta a tutti i residenti del territorio di Vigodarzere. NB: siamo consapevoli che nell’opinione pubblica l’argomento suscita sentimenti contrastanti. Noi rispettiamo le idee di tutti, ma ci teniamo a dare un esempio di senso civico, di rispetto e di sensibilità alla tutela delle persone più deboli. (Rispettiamo l’idea di chi e’ contro il vaccino)”.

Le sue parole hanno ricevuto tanti applausi, ma anche manifestazioni di dissenso, fino a qualche frase di minaccia. C’è chi parla di becera trovata pubblicitaria, chi parla di discriminazione. Zampieri ha così specificato che nella proposta ci mette la faccia e che all’interno del suo locale l’ingresso sarà sempre consentito a chiunque e senza nessun tipo di discriminazione di qualsiasi genere.