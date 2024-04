Casa in fiamme: 1 ferito (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco 11:30 di oggi per l’incendio nella stanza di un’abitazione con alcuni elettrodomestici all’interno, in viale Europa, a San Fior (TV): trasportato precauzionalmente in ospedale il proprietario della casa.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Vittorio Veneto e Montebelluna, hanno evitato la propagazione delle fiamme al resto della casa. Presenti sul posto il funzionario di guardia e il capo servizio. Soccorso e affidato alle cure del personale sanitario il proprietario di casa rimasto lievemente ferito, illesa la moglie.

In corso la messa in sicurezza della struttura e l’accertamento delle cause dell’incendio.