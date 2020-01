Cornedo, al via la Consulta delle Associazioni

“Durante la campagna elettorale molte associazioni e comitati hanno espresso la necessità di un maggiore coordinamento delle iniziative di ciascuna, anche attraverso un tavolo di lavoro permanente, ed un costante confronto con l’Amministrazione” esordisce l’assessore alla cultura e alle associazioni di Cornedo Giovanni Ambrosini. “Da questo stimolo è nato il progetto approdato in Consiglio Comunale nel mese di dicembre 2019, con il quale è stata istituita la Consulta delle Associazioni quale luogo di dialogo e confronto”.



Significativo passo in avanti per la vita delle associazioni di Cornedo, la Consulta delle Associazioni è stata istituita mediante un regolamento, il più semplice e snello possibile per evitare inutili rigori burocratici, approvato dal Consiglio Comunale quale organo di supporto al lavoro dell’assessore alle associazioni, come momento di confronto che dovrà, in particolare, occuparsi di definire il calendario delle attività e degli eventi che interessano il Comune, evitando doppioni e sovrapposizioni che non giovano al bene della comunità.



“Attraverso questo strumento vogliamo migliorare la collaborazione, stimolare le sinergie, cercando di portare avanti progetti condivisi. Ogni associazione sarà presente in Consulta mediante un proprio rappresentante” conclude l’assessore Ambrosini.



Nei prossimi giorni le varie associazioni riceveranno una comunicazione dal Comune per la designazione del rappresentante e l’avvio delle attività.



“Auspichiamo che attraverso la Consulta l’attività delle Associazioni riceva un nuovo impulso” sottolinea il Sindaco Francesco Lanaro. “Vogliamo fare meglio quello che veniva fatto fino ad oggi e aggiungere nuove iniziative che possano animare il nostro Comune”.