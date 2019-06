Circuisce anziano, si fa dare le chiavi e gli ruba in casa: denunciato

I militari della Stazione di Piovene Rocchette, hanno denunciato per il reato di furto in abitazione C.W., 51 anni, disoccupato pluripregiudicato. A carico suo sono stati raccolti gravi indizi su un furto avvenuto tra il 15 e il 30 aprile scorso, di vari monili in oro, una radio e due coltelli, a Piovene Rocchette ai danni di un anziano di 80 anni.

Nelle settimane precedenti C.W. era riuscito a conquistare la fiducia della vittima, conosciuta per caso in un bar, tanto che la stessa, all’atto di un suo prolungato ricovero in ospedale, gli aveva affidato le chiavi dell’appartamento per farsi portare alcuni oggetti di cui necessitava; C.W. a quel punto ne ha approfittato per rubare alcuni oggetti della casa dell’anziano.

I sospetti dei militari, nati da quanto raccontato dall’anziano e dal fatto che non ci fossero segni d’effrazione, si sono concretizzati oggi quando,durante una perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta parte della refurtiva, ossia i due coltelli e la radio, subito riconosciuti dalla vittima.