BASSANO D.G. – Inaugurato un nuovo laboratorio enogastronomico al “Remondini”

L’assessore regionale all’istruzione e formazione Elena Donazzan ha inaugurato ieri il nuovo laboratorio enogastronomico dell’Istituto scolastico superiore “G.A. Remondini” di Bassano del Grappa che sarà utilizzato dagli studenti che frequentano il corso serale ad indirizzo alberghiero. “La Regione ha sostenuto e continua a sostenere questo percorso formativo – ha detto l’assessore – che integra la ricca offerta formativa professionale dell’istituto bassanese, perché strumento importante per prevenire l’abbandono scolastico, incrociare le esigenze di formazione e qualificazione anche in età adulta ed agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un’area ad alta vocazione turistica ed enogastronomica”.