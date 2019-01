ARZIGNANO – Gli studenti occupano la palestra del Liceo “Da Vinci” (FOTO&VIDEO)

E’ in corso da stamattina alle 8 l’occupazione degli spazi adibiti a palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci” di Arzignano. Gi studenti, anziché entrare nelle classi per le lezioni, sono confluiti autonomamente nella grande palestra, dove hanno iniziato l’occupazione, guidati dai rappresentanti degli studenti. Proprio questi ultimi fanno sapere che: “Appoggiati dal Comitato dei Diritti degli Studenti di Vicenza, abbiamo deciso di fare questa occupazione, che in realtà preferiamo chiamare assemblea autogestita. Ci siamo riuniti in palestra e abbiamo messo a disposizione di tutti un grande cartellone, dove ogni studente può segnare e quindi segnalare i problemi scolastici che sta riscontrando quest’anno. Le aree maggiormente critiche, per ora, riguardano le questioni della sicurezza scolastica e della manutenzione degli edifici e la gestione di alcuni progetti come quelli di alternanza scuola-lavoro e il blocco delle gite scolastiche. Alla fine il cartellone verrà esposto fuori dalla scuola”. La Preside ha tentato un incontro con i quattro rappresentanti degli studenti, che però hanno declinato, poiché: “Non siamo solo noi quattro a dover decidere se e quando l’assemblea verrà chiusa, perché oggi ogni studente ha il diritto di voce”. Al Da Vinci sono giunti anche i Carabinieri, per tentare una mediazione, che per ora non c’è stata. Presenti in palestra anche alcuni poliziotti in borghese: “Ma la nostra è un’iniziativa pacifica e non violenta: siamo qui solo per parlare tra di noi e fare il punto della situazione di un malessere generale studentesco. E’ un nostro diritto” – concludono i rappresentanti.