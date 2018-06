ARZIGNANO – Arzignano città che legge

Il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) ha conferito al Comune di Arzignano la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2018-2019.

Il Cepell è un Istituto autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che ha come compito principale quello di promuovere politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani e di realizzare iniziative e campagne informative per sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura.

In linea con questi obiettivi, e d’intesa con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), il Cepell attribuisce la qualifica di “Città che legge” alle Amministrazioni comunali che si adoperano nel promuovere con continuità la lettura, riconosciuta come pratica essenziale allo sviluppo intellettuale, sociale ed economico – e dunque al benessere – della comunità.

Il Sindaco Gentilin e l’assessore alla Cultura Pieropan: “Da anni il Comune di Arzignano opera per promuovere la cultura nella città, garantendo in particolare ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura attraverso la biblioteca, ospitando rassegne a tema e partecipando a iniziative congiunte di promozione della lettura che coinvolgono enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati. Il conferimento di questa importante qualifica rappresenta il riconoscimento per l’impegno e la qualità delle attività culturali realizzate negli anni dalla nostra Amministrazione, tra le quali si possono ricordare ad esempio il Progetto “Crescere”, la rassegna culturale “Equilibri”, e le numerose iniziative congiunte di promozione della lettura realizzate dalla Biblioteca in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, l’Ulss 8 e la Pro Loco”.

Questo impegno sarà ora sancito attraverso la stipula di un “Patto locale per la lettura”, che prevede la stabile collaborazione tra amministrazione comunale, biblioteca, libreria, scuole e associazioni varie, nell’intento di realizzare una rete accomunata dalla visione della lettura come un valore da coltivare a beneficio di tutta la cittadinanza.

Infine, ma cosa non per questo meno importante, il fatto di essere “Città che legge” consentirà ad Arzignano di partecipare ai bandi per l’attribuzione di contributi economici, premi ed incentivi che il Cepell periodicamente predispone.