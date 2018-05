ARZIGNANO – ACQUE DEL CHIAMPO, IMPIANTI APERTI TRA PASSATO E FUTURO

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Acque del Chiampo lo scorso weekend ha aperto le porte ai tantissimi visitatori, cittadini e famiglie che hanno visitato l’impianto e approfittato dell’evento per conoscerne i 40 anni di attività con una ricostruzione storica in mostra. Perché, come ha dichiarato il Consigliere Delegato, Andrea Pellizzari: “La storia recente di Arzignano è anche la storia di questo impianto”.