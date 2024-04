A Jesolo l’incredibile mostra sui serial killer: amanti del genere e curiosi a raccolta per conoscere Dahmer & co.

Su 1000 metri quadri di spazio espositivo, con 750 reperti e con le ricostruzioni delle più famose scene del crimine, questa imperdibile mostra racconterà la vita, e le drammatiche storie dei serial killer più spietati al mondo, valorizzando le loro vittime i cui nomi spesso vengono dimenticati. Armi del delitto, scritti, dipinti, capi di vestiario, questi sono solo alcuni dei 750 cimeli che alcuni dei più importanti collezionisti al mondo ci hanno messo a disposizione per raccontare queste crudeli storie.

L’invito degli organizzatori è esplicito quanto suggestivo:

“Entra nel braccio della morte, la nostra sala dedicata alla pena più estrema ancora in vigore in 53 Paesi in tutto il mondo, scopri storie e curiosità sui più comuni strumenti utilizzati per applicare la pena di morte. Esplora gli spaventosi scenari di vittima e carnefice attraverso le nostre 30 postazioni per la realtà virtuale, sempre incluse nel prezzo del biglietto”.

Orari

Dal 25 Aprile al 05 Maggio tutti i giorni

Dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00)

Aperta Sabato e Domenica

Dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00)

DOVE – CLICCA QUI

INFO BIGLIETTI – CLICCA QUI

Ci sono diversi motivi che potrebbero spingerti a visitare una mostra sui serial killer.

La prima ragione è legata all’approfondimento storico e culturale offerto dall’esposizione. Questa rappresenta un’opportunità unica per esplorare dettagliatamente la storia e la cultura dei serial killer, comprendendo i contesti in cui hanno agito e le motivazioni che si celano dietro i loro crimini.

Un altro aspetto interessante è l’analisi psicologica che si può compiere durante la visita. Studiare la mente dei serial killer, comprendendo i loro profili psicologici, le motivazioni e i comportamenti devianti, può essere affascinante e istruttivo.

Inoltre, la mostra offre un’esperienza educativa di grande valore, fornendo informazioni approfondite sulla criminologia, la giustizia penale e il funzionamento della mente umana.

Esaminare i casi dei serial killer può portare anche a una riflessione più ampia sulla società, sulle sue strutture e sui fattori che possono contribuire alla nascita di individui così violenti, rappresentando quindi un’opportunità di riflessione sociale.

Altro aspetto importante è l’attenzione posta sulle vittime dei serial killer, dando loro una voce e un riconoscimento che spesso vengono trascurati nei racconti sensazionalistici sui criminali.

Infine, l’esplorazione delle scene del crimine, l’esame di reperti originali e la scoperta dei dettagli dei casi di serial killer offrono un’esperienza unica e coinvolgente.

In conclusione, visitare una mostra sui serial killer potrebbe essere una scelta interessante per coloro che sono affascinati dalla psicologia criminale, dalla storia del crimine e dalla società in generale. Tuttavia, è importante affrontare il tema con rispetto e sensibilità verso le vittime e i loro familiari.