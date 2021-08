Zaia: “Siamo preoccupati per l’aumento dei ricoveri”

604 positivi in 24 ore, quasi 50 mila tamponi con un tasso di positività dell’1,26%. 229 ricoverati: 206 in area non critica e 23 in critica. Questi i dati esposti da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nella conferenza stampa di oggi: “Siamo preoccupati, nonostante l’incremento non sia importante. Il giro di boa dovrebbe arrivare a metà agosto”.

Il 70% dei ricoverati non sono vaccinati e sono della fascia di età 50-59, mentre tutti quelli in terapia intensiva (fatta eccezione per un singolo caso) è di non vaccinati. La Regione è comunque pronta a mettere a disposizione un milione di posti vaccinali per tutto agosto.

Procede intanto la validazione dei tamponi salivari da usare nelle scuole per cercare di fare lezioni in presenza al 100%.

Infine, il dato economico: “Il Covid al Veneto è costato un miliardo”, tra acquisti di tamponi, vaccini, respiratori, siringhe.