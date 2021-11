Zaia: “Senza vaccinazioni ci sarebbero 1700 persone in ospedale”

Dalla conferenza stampa

Dopo aver diffuso i dati sui contagi (oggi incidenza 2,24% dei positivi su tamponi effettuati e ricoveri in aumento con +19 persone). Ieri iniettate 4005 terze dosi e 631 prime dosi. L’occupazione ospedaliera è ancora gestibile con 381 ricoverati ma che comincia a pesare perché il personale comincia a non essere in piena disponibilità anche perché molti sono impiegati nelle vaccinazioni. Crescono i contagi, numeri che non c’erano un mese fa.

Zona Gialla? Ho speranza che si fermi il contagio ma è indubbio che vi è un continuo ed inesorabile incremento. Abbiamo fatto una proiezione. Senza vaccinazioni avremmo 1700 persone in ospedale anziché 381.

Gran parte delle infezioni le troviamo in età scolare. All’85% sono asintomatici e gli altri sono paucisintomatici.

Anche oggi l’80% dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati.

Parametri del cambio di zona

Oggi incidenza 115, quindi siamo sopra il limite dei 50

Terapia intensiva siamo al 5% dell’occupazione, superato il 10% scattano limitazioni

Ricoveri in area non critica siamo al 4% e per il cambio di zona bisogna superare il 15%

Al di là di tutto preoccupano gli ingressi in ospedale per altri virus respiratori