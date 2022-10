Vuoti di illuminazione in città: la questione arriva in Consiglio

Il consigliere di minoranza Raffaele Colombara (Gruppo Consiliare Per Una Grande Vicenza) ha presentato una lunga interrogazione che pone il problema dei ‘vuoti’ di illuminazione in alcune parti della città.

“Sono le 21: da una parte i giardini Salvi, illuminati a giorno e chiusi al pubblico; dall’altra Corso San Felice e piazzale De Gasperi desolatamente bui, con qualche fioca luce da insegne e qualche auto” – scrive.

“Una delle zone più critiche della città -continua- dove massima dovrebbe essere l’attenzione per quanto riguarda la sicurezza, in queste settimane è in pratica sempre al buio di sera, con numerose e preoccupate segnalazioni dei cittadini.

Che dire: questo doveva essere il cuore della riqualificazione e dell’allargamento della piazza verso porta Castello e la Stazione, di cui abbiamo visto numerosi rendering, ma le cui tracce si sono perse da tempo.

Come questa, molte altre sono le segnalazioni (con immagini) di blackout continui, a macchia di leopardo, in varie zone della città, come per esempio nella zona di porta Padova, ma anche viale D’Alviano o Anconetta”. Questa è parte della premessa all’interrogazione con la quale chiede:

Quali e quanti sono i nuovi quadri elettrici di alimentazione che, come previsto dal contratto, la nuova società affidataria del servizio di illuminazione pubblica ha realizzato per rendersi autonoma dalle cabine di Aim, come previsto per legge?

* Quanti metri di reti interrate ha costruito, come previsto da contratto, la società a cui il comune ha affidato la gestione dell’illuminazione pubblica?

* Risulta al comune che il nuovo gestore utilizzi collegamenti volanti fuori norma, pericolosi per la sicurezza dei cittadini e inaffidabili, o quelli che i cittadini segnalano sono ritenuti corretti dai tecnici comunali?

* Come mai il nuovo gestore stende cavi volanti nei quartieri e li fissa ai pali con nastro adesivo nero che si stacca dopo pochi giorni?

* L’assessore ha un piano ufficiale e depositato dalla società, degli interventi di miglioria e di investimenti dichiarati nel contratto?

* Il Comune ha proceduto a verifiche sugli interventi dovuti e su quelli svolti dal nuovo gestore prima di versare il canone annuo? Se sì, in quali date?