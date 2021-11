Volatili detenuti illegalmente e cani rinchiusi: denunciato cacciatore

Un cacciatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e la detenzione di animali sottoposti a tutela, a Marostica. Il Nucleo Guardie Zoofile di Vicenza dell’Enpa, il 4 ottobre scorso, ha scoperto vicino alla casa dell’uomo uccelli detenuti stabilmente nelle classiche gabbiette da utilizzare solo per la movimentazione, quindi di dimensioni che non permettono loro di muoversi liberamente o di aprire le ali. Gli uccelli erano inoltre sprovvisti di qualsiasi documento e dell’anello identificativo. Anche alcuni cani, rinchiusi in angusti box, erano in condizioni estremamente sofferenti. Per l’uomo è quindi scattata la denuncia.