Vola dalla parete di roccia: freeclimber 37enne di Montegalda finisce all’ospedale

Verso le 9.30 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla Centrale del Suem di Vicenza, per un freeclimber volato per alcuni metri nella palestra di roccia di Lumignano, sui Colli Berici. Il 37enne di Montegalda (VI), che era rimasto in parete è stato calato sul terrazzino sottostante dai soccorritori e stabilizzato dal personale sanitario dell’ambulanza a seguito di una possibile lussazione alla spalla. Caricato in barella, l’infortunato è stato trasportato per 200 metri fino all’ambulanza partita in direzione dell’ospedale.