Weekend con maltempo nel Vicentino: 50 interventi, a Longare la croce del campanile cade sull’auto del parroco (video e foto)

VICENZA, OLTRE 50 INTERVENTI PER IL MALTEMPO DELLA NOTTE SCORSA. A LONGARE SI STACCA E CADE LA CROCE DEL CAMPANILE

Sono già 50 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco per i temporali che la notte di sabato hanno interessato intensamente la provincia di Vicenza. Le squadre sono intervenute soprattutto nei comuni del basso vicentino: Arcugnano, Castegnero, Nanto, Longare, Brendola, Vicenza, Montegaldella, Zovencedo, Lonigo, Villaga, Sovizzo e Altavilla, per il taglio di piante e la messa in sicurezza di copertura e la rimozione di elementi pericolanti. A Longare il vento ha staccato la Croce del campanile che è caduta sopra l’auto del parroco.