Violenze in centro: scoppio sulla porta dei 2 Calici e gang di africani ripresa dalle telecamere poco prima di una rapina

Continua l’escalation di violenze e intimidazioni in centro storico a Vicenza. Dopo il video dell’aggressione al pizzaiolo dell’Angolo Palladio, le denunce pubbliche del titolare contro le rapine e i pestaggi ai danni anche di un cliente, durante la notte atto intimidatorio nei confronti di un altro bar del centro, i “2 Calici” in Contrà Pescherie Vecchie. A danneggiare la porta sarebbe stato un grosso petardo ma per ora non si conoscono maggiori dettagli su quanto accaduto (notizia in aggiornamento).

Nel frattempo spunta un altro video sulle aggressioni in pieno centro. Le telecamere di un privato hanno ripreso nella notte fra sabato e domenica un gruppo di africani che hanno seguito un residente da Contrà Muscheria a Contrà Do Rode. Secondo il racconto della vittima a TVA, uno dei ragazzi ha colpito alla schiena la vittima e l’altro l’ha minacciato con il coltello puntandoglielo alla gola chiedendo portafogli e telefonino. La vittima ha consegnato tutto li ha seguiti ma è stato nuovamente minacciato di ritorsioni. Nelle ultime settimane sarebbero una decina gli episodi di violenza e i ragazzi ripresi dalle telecamere sarebbero gli stessi che hanno rapinato una ragazza qualche giorno fa in viale Eretenio.