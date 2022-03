Villaggio del Sole, conclusi i lavori di asfaltatura

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura partiti il 21 febbraio al Villaggio del Sole. L’intervento ha interessato via Colombo, via Nikolajewka e via Da Verrazzano. Le opere, volte a migliorare il decoro del quartiere, hanno richiesto una spesa di 250 mila euro. A presentarle oggi sono stati il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi, in occasione di un sopralluogo in via Colombo.“Abbiamo dato una risposta al quartiere – ha affermato il sindaco Francesco Rucco – ripristinando il manto stradale dopo diversi anni caratterizzati da notevoli dissesti stradali. La situazione era disastrata, siamo quindi intervenuti con un nuovo tipo di materiale più performante e resistente nel tempo, rifacendo anche la segnaletica orizzontale e pulendo le caditoie. Per la riqualificazione di strade e marciapiedi nel 2022 abbiamo investito circa 4,5 milioni di euro, rispetto a una media negli anni della precedente amministrazione di un milione. Sottolineo che le asfaltature rientrano purtroppo tra gli ambiti colpiti dall’aumento del prezzo delle materie prime. Per i lotti già aggiudicati non ci saranno quindi problemi, per quelli che devono ancora andare in gara prevediamo di compensare l’aumento del costo del bitume utilizzando l’avanzo di amministrazione, per poter così rispettare i tempi di realizzazione previsti”.“Quando abbiamo tolto lo strato superiore dell’asfalto deteriorato nelle tre vie di Villaggio del Sole – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – abbiamo trovato uno spessore sottostante di asfalto di soli quattro centimetri e poi ghiaia. I cedimenti presenti erano quindi dovuti all’assenza di una base strutturata. Con il nostro intervento è stato posizionato uno strato di 14 centimetri, utilizzando un asfalto più performante, che resiste maggiormente nel tempo all’usura, soprattutto in zone come queste dove c’è un intenso passaggio di autobus”.

In via Colombo e via Nikolajewka si è provveduto a risanare la piattaforma stradale mediante la fresatura della vecchia pavimentazione per spessori variabili in base al grado di deterioramento.In via Da Verrazzano si è reso necessario effettuare delle bonifiche della fondazione stradale, aumentando quindi la profondità dell’intervento, stendendo uno strato di base bituminosa. I conglomerati bituminosi utilizzati presentano caratteristiche particolari di alta resistenza, imprescindibili per la viabilità sottoposta al transito degli autobus che servono il quartiere.Durante gli interventi sono state verificate e pulite tutte le caditoie stradali della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Le opere sono state completate con la nuova segnaletica stradale orizzontale.