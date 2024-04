Vietnam – Condannata a morte la regina delle truffe (frode da 12,46 miliardi di dollari)

In Vietnam, giovedì, un tribunale ha condannato a morte il magnate immobiliare Truong My Lan per il suo ruolo in un caso di frode finanziaria del valore di 304 trilioni di dong (12,46 miliardi di dollari), il più grande nella storia del paese, come riportato dai media statali.

Il processo, iniziato il 5 marzo e conclusosi prima del previsto, rappresenta un momento drammatico della campagna contro la corruzione promossa dal leader del Partito Comunista al potere, Nguyen Phu Trong, impegnato da anni a debellare il fenomeno.

Lan, presidente della società immobiliare Van Thinh Phat Holdings Group, è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita, corruzione e violazioni delle norme bancarie al termine del processo tenutosi a Ho Chi Minh City, centro nevralgico del business del paese, come riferito dai media statali.

“Continueremo a lottare per vedere quali opzioni abbiamo”, ha detto a Reuters un membro della famiglia, preferendo rimanere anonimo. Prima del verdetto, aveva dichiarato che Lan avrebbe fatto ricorso contro la sentenza.

Lan aveva dichiarato non colpevole delle accuse di appropriazione indebita e corruzione, secondo Nguyen Huy Thiep, uno dei suoi avvocati, precisando: “Certamente faremo appello contro il verdetto”. Lan è stata condannata a morte per l’accusa di appropriazione indebita e a 20 anni per ciascuna delle altre due accuse di corruzione e violazione delle norme bancarie.

Il Vietnam applica la pena di morte principalmente per reati violenti, ma anche per crimini economici. Gruppi per i diritti umani riferiscono centinaia di esecuzioni negli ultimi anni, principalmente per iniezione letale.

Secondo il quotidiano Thanh Nien, 84 imputati nel caso hanno ricevuto condanne che vanno dalla libertà vigilata per tre anni all’ergastolo. Tra loro figurano il marito di Lan, Eric Chu, un uomo d’affari di Hong Kong, condannato a nove anni di carcere, e sua nipote a 17 anni.

Partita come commerciante di cosmetici al mercato centrale di Ho Chi Minh City, Lan ha fondato la sua società immobiliare, Van Thinh Phat, nel 1992, lo stesso anno del suo matrimonio, secondo i media statali.

Secondo gli investigatori, Lan e i suoi complici hanno sottratto oltre 304 trilioni di dong dalla Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), da lei controllata attraverso numerosi intermediari, violando le regole sul possesso azionario in banche.

Dal 2018 fino al 2022, Lan ha stanziato somme considerevoli organizzando prestiti illeciti a società fantoccio, causando una corsa ai depositi della SCB che ha portato all’intervento dello Stato, hanno detto gli investigatori.

“Le azioni dell’imputato non solo hanno violato i diritti di gestione della proprietà di individui e organizzazioni, ma hanno anche gettato ombre sulle leadership della SCB, erodendo la fiducia delle persone nel Partito e nello Stato”, ha citato il quotidiano VnExpress la giuria.

Attualmente, la banca è supportata dalla banca centrale e sta affrontando una complessa ristrutturazione per stabilire lo status legale di centinaia di asset utilizzati come garanzia per prestiti e obbligazioni emessi da VTP, con queste ultime valutate 1,2 miliardi di dollari. Molti di questi asset sono progetti incompiuti o proprietà di fascia alta.

Prima della sua caduta in disgrazia, Lan aveva svolto un ruolo chiave nel settore finanziario del Vietnam, partecipando al precedente salvataggio della SCB oltre un decennio fa, prima di contribuire alla sua recente crisi.

Lan è stata condannata per corruzione, compreso il pagamento di 5,2 milioni di dollari a un ispettore senior della banca centrale, Do Thi Nhan, condannato all’ergastolo.

La repressione della corruzione in Vietnam, soprannominata “Fornace Ardente”, ha visto centinaia di alti funzionari statali e dirigenti aziendali di alto profilo perseguiti o costretti a dimettersi.

La corruzione è così diffusa che in alcune province molte persone dicono di pagare tangenti solo per ottenere servizi medici negli ospedali pubblici, secondo un recente sondaggio del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni.