Viene colpito da un ictus e il cane lo morde alla giugulare: gravissimo vicentino di 61 anni

Un uomo di 61 anni, G. T., di Campiglia dei Berici, è attualmente ricoverato in condizioni critiche nel reparto rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. L’uomo sarebbe stramazzato in salotto a causa di un ictus e il suo cane, Jack, un pastore tedesco, l’avrebbe morso alla gola tranciandogli la giugulare, impaurito dalle condizioni del padrone. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il fatto sarebbe accaduto lunedì sera dopo cena: l’uomo si trovava nel salotto della sua abitazione, dove si era spostato dopo aver mangiato. Sua moglie, sentendo un tonfo provenire dalla stanza, sarebbe quindi andata nel soggiorno dove avrebbe trovato il marito riverso per terra; sarebbe in quel momento che il cane avrebbe morso il padrone, ferendolo sulla parte sinistra del corpo, sul collo e sul braccio; Jack avrebbe ostruito i vasi sanguigni dell’uomo, formando un ematoma che è andato a comprimere la trachea. Non è comunque da escludere che il cane abbia aggredito il suo padrone e questo abbia causato l’ictus.

Appena trasferito al San Bortolo, alle 23, l’uomo è stato subito trasferito con urgenza in rianimazione. Il cane è stato preso in consegna da un cinovigile.