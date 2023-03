VICENZA – Via libera per la pista ciclopedonale San Pietro Intrigogna-Torri di Quartesolo

Via libera al progetto della pista ciclopedonale redatto dal Comune di Vicenza per collegare la frazione di San Pietro Intrigogna a Torri di Quartesolo, lungo il fiume Tesina, con un investimento di 250 mila euro.

La giunta lo ha licenziato in via definitiva dopo aver ricevuto il 16 marzo l’autorizzazione dalla società A4 Autostrade Brescia Padova all’utilizzo del sottopasso della Tangenziale Sud e dell’A4.

L’opera, progettata con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia naturalistica, può contare su un contributo di 200 mila euro della Provincia di Vicenza, al quale il Comune ha aggiunto 50 mila euro. La pista ciclopedonale si sviluppa lungo il fiume Tesina per circa 950 metri in territorio del Comune di Vicenza, a partire da strada del Businello fino al confine con Torri di Quartesolo, posto poco a nord dell’autostrada. L’intervento comprende la posa di stabilizzato lungo il percorso, il rifacimento delle staccionate in legno e la pavimentazione del sottopasso che sarà illuminato e messo in sicurezza.La procedura ora prevede l’invio della documentazione alla stazione unica appaltante per l’individuazione dell’impresa a cui assegnare i lavori.

Sempre sull’argine del fiume, il Comune di Torri di Quartesolo ha realizzato un ulteriore stralcio, per circa 1100 metri fino al centro abitato, in corrispondenza del ponte sul Tesina di via Roma. Per la realizzazione di questo tratto il Comune di Torri di Quartesolo ha ricevuto a sua volta un contributo di 200 mila euro dalla Provincia di Vicenza.

La nuova infrastruttura ciclabile, parte degli “Itinerari cicloturistici palladiani”, consente la connessione tra reti ciclabili di rango regionale, come la ciclabile per Noventa e la Treviso-Ostiglia.