VICENZA – Verso sconti per bike sharing e mezzi a chiamata serale

Un primo atto a sostegno della mobilità sostenibile attraverso incentivi e migliorie ai servizi offerti ai cittadini è stato varato oggi dalla giunta con l’approvazione del progetto di sharing mobility proposto dall’assessore alla mobilità Cristiano Spiller.

Favorire l’integrazione tra i servizi di trasporto pubblico locale (tpl) e di bike sharing e incentivare l’uso degli autobus a chiamata negli orari serali sono infatti gli obiettivi del piano messo a punto dal Comune in collaborazione con Svt e RideMovi per partecipare al finanziamento statale, derivante dal Fondo nazionale trasporti, ripartito dalla Regione Veneto tra i vari bacini territoriali del tpl e destinato a incentivare servizi di “sharing mobility”. Il bando prevede un contributo complessivo di 392.949 euro da impiegare a partire dall’approvazione del progetto, prevista entro settembre, fino a giugno 2025.

“Il progetto prevede tre incentivi per favorire la mobilità sostenibile – ha spiegato l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller -: sconti per l’utilizzo delle bici elettriche o muscolari di RideMovi a chi acquista l’abbonamento annuale di Svt, riduzioni per gli abbonamenti mensili dei mezzi pubblici a chiamata serali e il miglioramento di questo servizio. L’obiettivo è incentivare l’utilizzo di nuovi tipi di mobilità e proporre delle soluzioni alternative, favorendo ad esempio l’integrazione tra l’utilizzo di bus e bici negli spostamenti giornalieri”.

Il progetto si articola in tre azioni.

Per favorire l’integrazione tra il tpl e i servizi di micromobilità offerti dal Comune, una volta che la Regione avrà approvato il progetto, chi acquisterà un abbonamento annuale con Svt avrà diritto a delle agevolazioni per i servizi di bike sharing, in concessione alla società RideMovi. Si potrà infatti usufruire di un abbonamento trimestrale gratuito per le bici muscolari e di uno sconto del 60% per l’utilizzo delle e-bike (1,50 euro per 15 minuti di utilizzo, rispetto al costo attuale di 0,25 al minuto più 1 euro di sblocco). In totale, per l’intero progetto, saranno disponibili circa 4000 abbonamenti trimestrali agevolati.

Ad oggi RideMovi dispone di 400 biciclette, di cui 200 muscolari e 200 elettriche, per un totale 14.814 utenti, che da gennaio al 20 giugno hanno effettuato circa 34.600 noleggi.

Con agevolazioni e un nuovo sistema per le prenotazione si vuole rilanciare l’uso del trasporto a chiamata negli orari serali, segnato da un calo dell’utenza a seguito del Covid-19. L’abbonamento mensile, pari a 24 euro, per l’uso del trasporto a chiamata serale sarà scontato del 50% (in totale saranno 7830 gli abbonamenti mensili agevolati che si potranno emettere).

Infine, il sistema di prenotazione del servizio a chiamata verrà migliorato, in un’ottica user friendly, aumentandone la qualità e la fruibilità degli utenti.

Le agevolazioni saranno applicate fino ad esaurimento delle risorse.