Vicenza: vaccini record per gli anziani

L’Ulss 8 Berica ha diffuso i dati relativi alle percentuali di vaccinazione delle varie fasce d’età nel territorio vicentino. Dati record per gli anziani: l’anagrafe registra 34.539 vaccinati, un afflusso totale, il 100%, dal quale sono escluse solo quelle persone mancate per cause diverse dal Covid. Sono gli over-80 quindi che alzano i dati nel territorio berico.

In totale i vicentini vaccinati con doppia dose sono 310.719, il 70,8% della popolazione, ma il dato sale all’81,3% se si guarda solo a quelli che hanno ricevuto solo la prima. Sono ancora 82.116 le persone da vaccinare, ma la cifra dell’80% di immunizzati si avvicina.