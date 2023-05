VICENZA – Uomo trova più di 5 chili di marijuana in ascensore

I carabinieri hanno fatto sapere che nel tardo pomeriggio dello scorso 17 maggio, in via Pecori Giraldi a Vicenza, l’equipaggio della Sezione Radiomobile del dipendente NORM, su segnalazione di un privato cittadino, ha rinvenuto in un locale macchina ascensore di un condominio un contenitore in plastica chiuso con lucchetto.

Al suo interno, spiegano i carabinieri, erano inseriti vari involucri, adeguatamente confezionati, del peso complessivo di 5,645 chili, i quali contenevano marijuana, che è stata subito sottoposta a sequestro.