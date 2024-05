VICENZA – Un morto trovato in Campo Marzo

In aggiornamento

Una persona è stata trovata senza vita in Campo Marzo a Vicenza, dietro al caffè Moresco. Non si conoscono le generalità del detenuto. Dalle prime informazioni sarebbe originario di Schio e vivrebbe a Vicenza con un amico. La segnalazione (foto) è stata fatta dal consigliere comunale di opposizione Simona Siotto che ha pubblicato la foto nel suo profilo Facebook. Sul posto la polizia per coprire il cadavere ed eseguire i rilievi del caso. Siotto scrive che si tratta di un morto per overdose, ipotesi plausibile visto che il posto è un noto luogo di spaccio.