VICENZA – Trovata barberia con lavoratori in nero e un clandestino: denuncia e multa

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno effettuato un controllo in materia di lavoro presso una barberia situata in Vicenza, zona Stazione, durante il quale sono stati individuati 3 lavoratori non regolarmente assunti su un totale di 6 presenti. Tra i lavoratori irregolari è emersa la presenza di un individuo straniero clandestino, privo di documenti di identità.

In base alle constatazioni effettuate dai finanzieri di Vicenza, sono state applicate sanzioni amministrative per un importo di circa € 6.400 e è stata avanzata una proposta di sospensione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, in attesa della regolarizzazione della posizione dei lavoratori non regolari.

Inoltre, la presenza del lavoratore clandestino ha comportato la denuncia dello stesso per il reato di soggiorno irregolare sul territorio italiano, oltre alla denuncia del titolare dell’esercizio commerciale per sfruttamento e favoreggiamento dell’immigrazione illegale.

La Guardia di Finanza di Vicenza prosegue con impegno nell’opera di contrasto al lavoro sommerso, una piaga per l’economia sia in termini di tutela dei lavoratori che di concorrenza sleale nei confronti delle attività commerciali regolari, e all’immigrazione clandestina, con l’obiettivo di prevenire lo sfruttamento dei lavoratori stranieri non regolari.