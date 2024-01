VICENZA – Trovano un fucile nascosto nell’erba del giardino

Una vicenda decisamente singolare quella accaduta nel pomeriggio di giovedì a Vicenza ai proprietari di un’abitazione di via Cricoli. Erano intenti a fare pulizie nel giardino di casa, tagliando l’erba alta e sistemando le piante, ma proprio mentre utilizzavano il decespugliatore, la macchina ha iniziato a fare degli strani rumori.

All’inizio avrebbero pensato ad un guasto dell’attrezzo ma, subito dopo, con sorpresa e stupore, hanno capito che si erano imbattuti in un fucile da caccia, tipo “doppietta”, chissà da quanto tempo nascosta tra l’erba del giardino.

I due hanno subito chiamato al polizia per denunciare l’accaduto, non sapendo dare nessuna spiegazione sul motivo per cui quel fucile si trovasse nel loro giardino, da quanto tempo e soprattutto chi ce l’avesse messo.

L’oggetto è stato repertato e sequestrato dai poliziotti, in attesa dei successivi accertamenti sul numero di matricola e su altri esami specialistici, al fine di risalire al proprietario.