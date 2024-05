Vicenza – Tragedia sfiorata: albero crolla su automobili

VICENZA, CADE UN ALBERO DANNEGGIATE TRE AUTO: NESSUNA PERSONA FERITA

Alle 15:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contrà Barche a Vicenza per la caduta di un albero, finito su tre auto rimaste danneggiate: nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’albero, un bagolaro di circa 15 metri di altezza, spezzatosi alla base è finito sulle auto fortunatamente vuote, nessuna persona in quel momento era in transito. I vigili del fuoco hanno provveduto a sramare la pianta e liberare le auto, rimaste danneggiate. La zona è stata transennata. Sul posto la polizia locale.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.