Vicenza – Tenta di entrare in una casa di sua proprietà, ma è occupata: denunciato straniero (trovata anche refurtiva)

Vicenza, occupa abusivamente un’abitazione: denunciato cittadino nigeriano

Un cittadino nigeriano del 1960 è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Vicenza per occupazione abusiva di un’abitazione unifamiliare momentaneamente sfitta in Viale Dal Verme.

Il proprietario dell’immobile aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver trovato la porta d’ingresso sbarrata, impedendogli di accedere alla casa. All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno scoperto l’uomo all’interno di una stanza del piano terra, dove aveva organizzato un giaciglio di fortuna. Tra coperte, vestiti e pentole, erano presenti anche legna per accendere un fuoco e alimenti vari, segno che l’abitazione era stata occupata da diverse settimane.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto tre computer portatili di marche diverse, uno smartphone e un tablet, per un valore complessivo stimato intorno ai 5000 euro. Gli oggetti sono stati sequestrati e sono in corso verifiche per accertarne la provenienza, poiché si sospetta che possano essere frutto di attività illecite.

L’uomo, che non ha fornito spiegazioni valide riguardo alla sua presenza nell’immobile, è stato accompagnato in Questura e successivamente allontanato dall’abitazione. La denuncia per occupazione di edifici è stata inoltrata all’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.