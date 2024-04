VICENZA – Straniero prende a bastonate un’anziana che rifiuta di dagli elemosina

Aggressione violenta ieri sera fuori dal supermercato di via Bedeschi a Vicenza. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Intorno alle 20 un’anziana stava uscendo dal supermercato quando si è trovata di fronte un cittadino straniero, richiedente asilo e con molti precedenti. Si tratta di una presenza fissa nel quartiere che ha causato non pochi problemi in tempi recenti. Quando la donna ha rifiutato di dargli soldi, l’uomo le ha strappato il bastone che usava per camminare e l’ha colpita violentemente alla testa. La donna ha iniziato a sanguinare e subito sul posto sono stati chiamati i sanitari del Suem. L’uomo è stato intercettato dalla polizia e portato in questura. Sempre secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, è stato portato già tre volte in un centro per il rimpatrio (CPR) ma non è mai stato espulso perché ha richiesto lo status di rifugiato politico.