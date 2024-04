VICENZA – Siotto (FdI): “La clausola antifascista è incostituzionale”

“Imporre al cittadino richiedente uno spazio pubblico di dichiararsi antifascista viola l’articolo 21 della Costituzione: lo dice il Tar della Sicilia, viola la liberta’ di pensiero in vista di obiettivi pubblici e politici”, è quanto scrive la consigliera di Fratelli d’Italia ed ex assessore Simona Siotto, ora all’opposizione.

“Lo avevamo detto in Consiglio Comunale – continua Siotto – in occasione della mozione per la reintroduzione della clausola antifascista nel regolamento comunale per la concessione degli spazi pubblici e lo ribadiamo nuovamente: l’Italia e’ una Repubblica democratica e non abbiamo alcun bisogno di clausole inutili, ridondanti e mal scritte.

Lo è per quella Carta Costituzionale che, come in questo caso, in pochi conoscono davvero, salvo richiamarla a proprio piacere, quando fa comodo.

Oggi il regolamento comunale si pone contro ogni tipo di violenza, cosi rispettando l’articolo 3 e l’articolo 21 della Costituzione.

La clausola che il Sindaco, spinto dalla sua maggioranza ideologica vuole reintrodurre, e’ in odore di incostituzionalita’, per quanto recentemente dichiarato dal Tar della Regione Sicilia. Smettiamola di perdere tempo con problemi che guardano al passato, e pensiamo – finalmente – ai veri problemi della citta’.“