VICENZA – Si presenta con passaporto falso per chiedere rinnovo del permesso di soggiorno: arrestato

Martedì mattina, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza hanno arrestato M. S., cittadino nigeriano nato nel 1987, dopo che si era presentato presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione di Viale Mazzini per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari in suo possesso.

Durante l’iter procedurale, M. S. aveva mostrato il suo passaporto nigeriano. Tuttavia, in seguito a un’accurata verifica condotta dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione, sono emerse chiare irregolarità nel documento presentato. Utilizzando un kit specialistico per la verifica dei documenti esteri, è stata confermata la falsità del passaporto, che è stato quindi sequestrato.

Contemporaneamente, la pratica per il rinnovo del permesso di soggiorno è stata sospesa. M. S. è stato arrestato per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi, il quale comporta una pena detentiva da due a cinque anni. L’Autorità Giudiziaria, prontamente informata della situazione, ha disposto il suo collocamento ai domiciliari.

Si è appurato che M. S. era entrato in Italia per la prima volta nel 2021, attraversando il mare con un’imbarcazione di fortuna. Da allora, aveva svolto lavori occasionali, usufruendo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il quale è stato ora sospeso.