VICENZA – Ragazzino rapinato alla fermata dell’autobus da due nordafricani: il padre ne fa arrestare uno

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra “Volanti” hanno arrestato B.Y., 28enne cittadino marocchino, senza fissa dimora e pluripregiudicato. Alle ore 14.15 è giunta alla Centrale Operativa della Questura una richiesta di intervento per segnalazione di una rapina ai danni di un giovane in zona di Piazza Matteotti.

Un equipaggio della Squadra “Volanti”, immediatamente allertata e giunta sul posto segnalato, grazie alle precise indicazioni fornite dal richiedente identificavano il 28enne B.Y., originario del Marocco, nullafacente, con precedenti penali e/o di Polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti di Polizia, infatti, verificavano sul posto dell’intervento che il rapinatore era stato fermato da un uomo, il padre della vittima 17enne.

Dalla ricostruzione dei fatti è stato possibile accertare che che il minore, in attesa dell’autobus presso la fermata di Contrà Porta PADOVA, veniva avvicinato da due soggetti nord africani. Uno dei due distraeva il giovane con frasi pronunciate in lingua straniera mentre il secondo, con un gesto repentino, strappava la collana d’oro indossata dal giovane, per poi darsi alla fuga in direzione Corso Padova ma seguito a vista dal derubato. La giovane vittima, durante l’inseguimento, riusciva a chiamare il numero di emergenza “113” e poi il padre, che, trovandosi a pochissima distanza dal luogo dei fatti, interveniva a sua volta riuscendo a fermare il rapinatore all’altezza del civico 53 di Contrà Porta Padova. Lo straniero, quindi, dapprima cercava di divincolarsi per riguadagnare la fuga, ma in seguito desisteva buttando a terra la refurtiva, recuperata subito dal legittimo proprietario.

Il presunto responsabile, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura e tratto in arresto per rapina.

Quindi, dopo essere stato messo in custodia presso le Camere di Sicurezza della Questura, veniva trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio per direttissima che si svolge questa mattina.

In considerazione di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha dato disposizione all’Ufficio Immigrazione di avviare l’iter – in parallelo con quello giudiziario – finalizzato alla espulsione di B. Y.. dal Territorio Nazionale.