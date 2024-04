VICENZA – Raddoppiano in parchi gioco riqualificati con i fondi Pnrr: saranno 22, prime riaperture nei prossimi giorni

Non saranno 11, ma ben 22 i parchi gioco di quartiere riqualificati grazie al finanziamento Pnrr di 950 mila euro(Missione 5, componente 2, investimento 2.1 – NextGeneratioEU).

Quattro parchi gioco riapriranno già nei prossimi giorni, altri tre entro fino aprile, mentre nelle restanti 15 aree gioco i lavori di riqualificazione saranno completati entro giugno.

«Considerata la lunga lista di segnalazioni dei cittadini e di Amcps – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – abbiamo preferito rivedere il progetto per ottimizzarlo al massimo, andando a riqualificare il maggior numero possibile di parchi gioco che presentavano giostre vecchie o danneggiate. Con questo gesto di doverosa attenzione verso le famiglie che devono poter vivere gli spazi pubblici dei quartieri, riusciamo a sistemare entro giugno 22 aree».

Grazie a una perizia di variante, dunque, il progetto di riqualificazione che inizialmente riguardava 11 aree gioco comunali – alcune delle quali destinate a piastre e strutture ludico sportive e nuove aree fitness – è stato rivisto ed esteso ad altri 11 parchi, per un totale di 22 aree.

In tutti i parchi gioco particolare attenzione è stata posta all’installazione di giochi accessibili.

Sono stati comunque confermati gli interventi per nuove piastre gioco in via Rossini, dove sarà realizzata una pista da pattinaggio, in strada Coltura Camisana, con il nuovo campo da pallavolo e calcio-tennis, e a Villa Lattes. dove sarà rifatto il campo da basket.

Nei prossimi giorni saranno riaperti il parco giochi di via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove sono stati installati un nuovo castello e una palestra verticale, e quelli di via Giuriato, via Brenta e via Mameli, tutti dotati di nuovi castelli.

Entro aprile i lavori termineranno anche nei parchi gioco di via Europa (installazione di un castello, una palestra verticale, un’altalena), via Adenauer (installazione di un castello e due altalene) e via Baracca (installazione di un’altalena).

Entro giugno, infine, sarà completata la riqualificazione dei parchi gioco di strada Coltura Camisana, via Durando, Villa Lattes, via Rossini, contra’ San Marco, viale Dieci Giugno, via Sicilia., via Piovesan, via Generale Dalla Chiesa, via San Pietro Intrigogna, via Piovene, via Istria, via Imperiali, strada del Cimitero di Polegge, via Fratelli Stuparich.