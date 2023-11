VICENZA – Pluripregiudicato ruba un borsello, fermato da un cittadino nigeriano e arrestato

Nel corso delle attività di polizia durante la serata di Halloween, gli agenti della Squadra Volanti hanno tratto in arresto il 34enne cittadino italiano G.A., pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

In particolare, alle ore 19 circa di martedì, gli agenti delle Volanti intervenivano in via Quintino Sella dove una persona aveva inseguito e bloccato l’autore di un furto di portafogli perpetrato poco prima in via Mercato Nuovo ai danni di una donna.

G.A., cittadino italiano, esattamente con le stesse modalità con le quali aveva rubato un portafoglio il giorno prima, era sopraggiunto alle spalle della vittima che aveva riposto il suo borsello nel cestino della biciletta e, con mossa fulminea, era riuscito ad impossessarsene dandosi alla fuga a bordo di una bicicletta.

Un cittadino nigeriano che, nello stesso momento, si trovava a transitare sulla sua biciletta nella direzione opposta, allarmato dalle grida della vittima inseguiva il malfattore, riuscendo a bloccarlo in via Mercato Nuovo.

Pochissimi minuti dopo sopraggiungeva sul posto una pattuglia della Squadra Volanti della polizia di stato, inviata dalla Centrale Operativa della Questura che aveva ricevuto la segnalazione telefonica.