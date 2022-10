VICENZA – Per il risparmio si punta sulle comunità energetiche

“Vicenza punta alla costituzione di comunità energetiche, realtà in cui gruppi di consumatori pubblici e privati agiscono collettivamente, autoproducendo e autoconsumando energia rinnovabile, più pulita e meno costosa”. L’annuncio è dell’assessore all’ambiente Simona Siotto che questa mattina ha avuto dalla giunta il via libera alla pubblicazione di un avviso per l’individuazione di un soggetto specializzato in temi ambientali, energetici e di sostenibilità. L’esperto dovrà realizzare uno studio di fattibilità che dica dove e come costituire una o più comunità nel territorio comunale di Vicenza.

“Il Comune – spiega l’assessore – potrà mettere in gioco i propri edifici per l’installazione degli impianti fotovoltaici, ad esempio i tetti delle scuole o delle palestre di alcuni quartieri, e in questo modo non solo abbattere i propri consumi, ma anche consentire ai residenti della zona di trarre beneficio dall’adesione alla comunità”.

Il “la” all’iniziativa è stato dato prima dalla legge dello Stato del 2020 che definisce modalità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo e per la realizzazione delle Cer, le comunità energetiche rinnovabili, e poi dalla legge regionale del luglio di quest’anno che prevede lo stanziamento di fondi per i Comuni che promuovono la realizzazione di queste realtà.

“Per i primi mesi dell’anno prossimo – conclude l’assessore – contiamo di avere a disposizione lo studio di fattibilità che ci consenta di dare il via alle prime comunità energetiche, in sintonia con il percorso di attenzione e sensibilizzazione verso le pratiche sostenibili che abbiamo da tempo intrapreso, tra cui l’approvazione del Paesc, il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima”.