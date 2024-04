VICENZA – Lavori in zona Fiera: modifiche alla viabilità e probabili disagi da domani

Proseguono in viale della Scienza i lavori per la realizzazione degli assi verdi e piste ciclabili, finanziati con 950 mila euro dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, componente 2, investimento 2.1).

Da domani, 11 aprile, al 5 maggio è previsto il restringimento della semicarreggiata sud di viale della Scienza, che comporterà la riduzione delle corsie da due a una in direzione Fiera con inevitabili impatti sul traffico della zona.

Il restringimento è strettamente necessario per l’esecuzione delle opere e verrà limitato il più possibile proprio per contenere i disagi. Si prevedono rallentamenti, in particolare al mattino, che nella direzione da Altavilla a Vicenza potranno essere anche significativi.

L’intervento, avviato lo scorso febbraio, ha già riguardato la realizzazione della nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche, la posa dei nuovi cordoli che delimiteranno la futura aiuola tra viale della Scienza e i parcheggi, e la costruzione del percorso pedonale protetto tra via del Commercio e le attività commerciali di viale della Scienza.

Ora parte la realizzazione dell’attraversamento pedonale protetto e ad alta visibilità in corrispondenza di via del Commercio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza sarà necessario occupare parte della carreggiata stradale, limitandone la larghezza ad una sola corsia. Il cronoprogramma delle lavorazioni prevede che entro il prossimo 5 maggio la viabilità possa tornare alla normalità.

Non è possibile l’accesso veicolare alle aree interessate dal cantiere, mentre l’accesso pedonale alle attività è sempre garantito. Per gli utenti delle attività commerciali sono disponibili gli stalli a raso di via della Ceramica e di via del Commercio non interessati dalla aree di deposito mezzi e materiali oltre che il parcheggio di viale della Siderurgia.