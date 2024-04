VICENZA – La Questura incontra il Piovene: incontro sulla violenza di genere

Nella giornata di oggi, presso l’Istituto Tecnico Commerciale – ITC G. Piovene di Vicenza, i Poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura hanno tenuto un incontro con gli studenti, nell’ambito della Campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, al fine di promuovere la sensibilizzazione contro la violenza di genere.

L’iniziativa, attesa la drammatica attualità della materia, nell’ottica della prevenzione e della educazione, punta ad un cambio di passo radicale di un fenomeno consolidato nella società, fornendo informazioni e strumenti a disposizione, affinché, già dall’età adolescenziale, si possa fornire il proprio contributo, per essere parte attiva del cambiamento.

Nell’incontro sono stati affrontati e delucidati tutti i tipi di violenza, in qualsiasi forma si presenti: fisica, sessuale, psicologica ed economica, visto che tutti comprimono la dignità e l’integrità fisica e mentale delle vittime di violenza di genere, sino ad arrivare al gesto estremo del femminicidio e sono stati esaminati gli strumenti a disposizione delle Istituzioni, tanto a livello penale, quanto preventivo, con una compiuta disamina del provvedimento monitorio del Questore, l’ammonimento per violenza domestica e per gli atti persecutori.

Infine, alla luce delle recenti innovazioni normative, intervenute in materia di misure di prevenzione personali, a contrasto del disagio e della criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, sono stati affrontati gli argomenti del bullismo e del cyberbullismo, ponendo l’accento sulle misure di prevenzione personali dirette ai minorenni, con particolare riguardo all’ammonimento.

Ne è seguito un dibattito con i numerosi studenti e docenti intervenuti, che hanno formulato numerose domande e presentato alcune loro considerazioni sul tema.